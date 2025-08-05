Bitlis'in Kurtuluşu İçin Yürüyüş

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı.

Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Eren Holding işbirliğiyle düzenlenen "Büyük Bitlis Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Kent sakinlerinin Türk bayraklarıyla Ziraat Bankası önünden Mevlana Parkı'na kadar yürümesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve kurumların açtığı stantlar gezildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yalnızca bir toprak parçasının geri alınması değil, aynı zamanda milletin bağımsızlık inancı, kararlılığı ve sarsılmaz iradesinin tarih sayfalarına nakşedilmesi anlamı taşıdığını söyledi.

Bu yıl düzenlenen "Büyük Bitlis Buluşmaları"nın ana temasının "Gazze" olduğunu belirten Karakaya, "Etkinlik alanında kurulan stantlarda, kadın kooperatiflerimiz tarafından üretilen el emeği ürünler satışa sunulacak. Bu ürünlerden elde edilecek tüm gelir, Gazze'de zorlu koşullar altında hayata tutunmaya çalışan kardeşlerimize ulaştırılacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da 2019'dan bu yana Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunu "Büyük Bitlis Buluşmaları" adı altında kutladıklarını anımsattı.

Bu yıl da çeşitli etkinliklerle programın başladığını ifade eden Tanğlay, şunları kaydetti:

"Birbirinden kıymetli sanatçılarımız konser verecek, şenliklerimiz olacak ancak içimiz yanıyor, Gazze kan ağlıyor. Festivalimizin ana temasını 'Gazze' olarak belirledik. İnşallah kuracağımız büyük bir çadırla Gazze'ye yönelik farkındalık oluşturacak ve destek sunmaya çalışacağız."