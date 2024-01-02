Bitlis\'te 17 yaşındaki genç, iki ayda hafızlık eğitimini tamamladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nda eğitim alan 17 yaşındaki Mehmet Nafi Keskin, iki ayda hafızlık eğitimini tamamladı.

Mardin'den gelerek Ahlat Müftülüğüne bağlı Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi almaya başlayan ve aynı zamanda açıktan lise eğitimini sürdüren Keskin, iki ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Keskin, gazetecilere, hafızlık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi

Hafızlığın yanı sıra lise eğitimini de sürdürdüğünü belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Önceden Arapça okumuştum. Daha sonra hafız olmaya karar verdim. Ahlat Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'na gelerek hafızlığa başladım. Aslında iki ayda bitirme gibi bir hedefim yoktu ama hocamın bana verdiği özgüvenle hafızlığımı iki ayda bitirdim. Bundan dolayı Allah'a şükrediyorum. Bu süreçte bana destek veren hocam Adem Vermez'e, Arapça okuduğum hocalarıma teşekkür ediyorum. Açıktan lise okuyorum. 12. sınıftayım. Amacım Mısır'a gidip El Ezher Üniversitesinde okumak."

Kurs öğreticilerinden Adem Vermez ise Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'nda 7 yılda yaklaşık 150 hafız yetiştirdiklerini belirtti.

Vermez, "Birçok kişi hafızlığı 4 ayda tamamladı. Keskin ise iki ay gibi kısa sürede hafızlığı bitirdi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Zorlu bir süreç geçirdik. Hepimiz gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık, planlar yaptık ve sistemi oluşturduk. Hafızımızın da büyük gayretiyle eğitimini 61 günde tamamladık. Keskin, 61 günde hıfzını tamamlayarak hafızlar kervanına katıldı." dedi.