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Bitlis'te 20 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bitlis'te 20 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'te jandarmanın durdurduğu 2 araçta yapılan aramalarda 20 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı.

Bitlis\'te 20 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Tutuklandı
29.12.2023 - 10:42,
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BİTLİS'te jandarmanın durdurduğu 2 araçta 20 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri 2 aracı durdurdu. Dedektör köpek ile yapılan aramalarda, araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş 20 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirdi. 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bitlis'te 20 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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