Bitlis'te Anadolu Semenderi Yeniden Görüntülendi - Son Dakika
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Bitlis'te Anadolu Semenderi Yeniden Görüntülendi

Bitlis'te uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan Anadolu benekli semenderi, Çalıdüzü köyünde yaşayan İlhami Aslan tarafından görüntülendi. Endemik bir tür olan semender, ülkemizin biyoçeşitliliğinin bir göstergesi olarak önem taşıyor.

09.03.2024 23:34  Güncelleme: 23:37
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Bitlis'te Anadolu semenderi yeniden görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'te uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan Anadolu benekli semenderi yeniden görüntülendi.

Türkiye'nin güneyi ve doğusunda yaşayan, nesli tehdit altında olan siyah renkli ve üzerinde sarı benekler bulunan, boyu 10-15 santimetre arasında değişen Anadolu semenderi, Bitlis'in Çalıdüzü köyünde yaşayan İlhami Aslan adlı vatandaş tarafından görüntülendi. Orman açıklıkları, su kenarları, taşlık ve kayalık alanlarda yaşayan semender, endemik tür olduğu için yaşam alanlarının korunması açısından da önemli.

Ülkemizin zengin biyoçeşitliliğinin de bir göstergesi olan zehirsiz Anadolu semenderini ilk kez gördüğünü söyleyen İlhami Aslan, "Bir gün doğa gezisi yaparken etrafı baktığımda bir kertenkele gördüm. İlk gördüğümde kertenkele olarak zannettim ama değilmiş. Bu hayvanın fotoğraflarını ve videosunu çektim. Ardından Dr. Cihan Önen'e yolladım. Hocamız da bu türün kertenkele olmadığını ve nadiren bulunan Anadolu benekli semenderi olduğunu söyledi" dedi.

Kaynak: İHA

İlhami Aslan, Türkiye, Bitlis, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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