Bitlis'te Besicilerin Kış Mücadelesi - Son Dakika
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Bitlis'te Besicilerin Kış Mücadelesi

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Bitlis'te besiciler, dondurucu soğuklarda hayvanlarını beslemek için zorlu şartlarla mücadele ediyor.

28.02.2025 08:59
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Besicilerin dondurucu soğukta zorlu kış mesaisi

BİTLİS - Türkiye'nin en fazla kar yağan ili olan Bitlis'te geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler, kışın tüm zorluklarına göğüs germeye devam ediyor.

Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı köyünde hava sıcaklığı zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesine rağmen köylüler hayvanlarını beslemek için yoğun çaba harcıyor. Dondurucu soğukların yanı sıra yoğun karın da etkili olduğu Bitlis'te özellikle köylerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için günlük yaşam zorlu geçiyor. Her gün sabah saatlerinde zorlu mesailerine başlayan besiciler, 50 metrekare alanda bir metreye ulaşan karı temizleyerek hayvanlarına alan açıyorlar.

Ahırlarına yakın yerlerde istifledikleri ot ve samanı karın altından güçlükle çıkarıp sırtlarında taşıyan besiciler, hayvanlarını beslemeyi sürdürüyor. Çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraşan Selahattin Subaşı, hava şartları nasıl olursa olsun günde en az bir defa hayvanları beslemek için dışarı çıkartmak zorunda olduklarını söyledi. Selahattin Subaşı, "Sabah kalkıyoruz geliyoruz burayı temizledikten sonra buraya yonca seriyoruz. Ondan sonra koyunlarımızı ahırdan çıkarıyoruz. Günlük rutin işlerimiz bunlardır. Yaklaşık 50 metrekare alanda kar temizleme çalışması yapıyoruz. Alan kirlendiği için bir sonraki gün için tekrar o alana kar seriyoruz. Buralar soğuktur. Eksi 20-23 dereceleri görüyoruz. Köylüler olarak soğuk havalarda hayvanlarımızı beslemeye çalışıyoruz" dedi.

Kış mevsiminin bu şekilde geçtiğini belirten Mehmet Subaşı, "Samanın ton fiyatı 10 ile 15 bin lira arasında değişiyor. Bir ton sadece 3-4 gün gidiyor. Kış boyunca 30 tona yakın saman tüketimi oluyor. Tabi sadece saman değil, kuru ot da veriyoruz hayvanlarımıza" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Besicilerin Kış Mücadelesi - Son Dakika

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