Bitlis'te bir yılda 522 kilogram atık pil toplandı - Son Dakika
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Bitlis'te bir yılda 522 kilogram atık pil toplandı

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen 'Geleneksel Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması'nda 522 kilogram atık pil toplandı. 14 yıldır düzenlenen yarışma ile çevre kirliliği azaltılıyor ve çocuklara çevre bilinci aşılanıyor. Dereceye giren okul ve öğrenciler ödüllendiriliyor.

26.04.2024 17:46
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Bitlis'te bir yılda 522 kilogram atık pil toplandı

"Geleneksel Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

BİTLİS - Bitlis il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen "Geleneksel Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması"nda 522 kilogram atık pil toplandı.

14 yıldır Bitlis Katı Atık Birliği ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği tarafından düzenlenen "Geleneksel Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu. Pillerin neden olduğu çevre kirliliğini en aza indirmek ve doğaya gelişigüzel atılan pillerin neden olduğu ciddi tehlikeleri önlemek amacıyla yürütülen kampanya ile hem çevreye katkı sağlanıyor hem de çocuklara çevre bilinci aşılanıyor. Bu yarışma ile düzenli olarak il merkezi ve ilçedeki okullara dağıtılan atık pil toplama kutularına öğrenci ve öğretmenler topladıkları pilleri atarak çevreye büyük katkı sağlıyor. 14 yıldır her sene düzenli olarak yapılan yarışmada dereceye giren okul ve öğrenciler ise Bitlis Katı Atık Birliği ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği tarafından ödüllendiriliyor.

Öğrencilerin bir yılda 522 kilogram atık pil topladıklarını söyleyen Bİ-KA Teknik Personeli Yunus Gözeten, "Bitlis Katı Atık Birliği olarak yaklaşık 14 yıldır atık pil yarışması düzenliyoruz. İl merkezi ve ilçe bazında 220 okulda yarışmayı yaptık. Yarışma sonucunda kazanan okullarımıza çeşitli hediyeler veriyoruz. Toplanılan atık pilleri de okullardan alıp Kocaeli'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasına gönderiyoruz. Atık pillerin etrafındaki kalan metallerden geri dönüşüm, içerisindeki malzemelerle de petrol üretimine katkıda bulunuyoruz. Bitlis Katı Atık Birliği olarak Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinin gönderdiği ödüllerin yanında kendimiz de ödüller ekliyoruz. Okullarımıza özveriyle çalışmalarından dolayı plaket ve hediyelerini veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Bitlis, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te bir yılda 522 kilogram atık pil toplandı - Son Dakika

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