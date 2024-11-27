Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

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Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.