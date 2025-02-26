Bitlis'te Evler Kara Gömüldü

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Bitlis'te tek katlı evler kara gömüldü: Saçaklardaki buz sarkıtları 2 metreye ulaştı

BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve arabalar kara gömülürken, gece eksi 20 dereceyi bulan soğuklardan dolayı da saçaklardaki buz sarkıtlarının boyu 2 metreye ulaştı.

Bitlis'te kar kalınlığı merkezde 60 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaşırken, meteoroloji yetkilileri de bu sene yağan kar miktarının toplamda 2 metre 80 santimetreyi bulduğunu belirtti.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda zorluklar oluştururken, karla mücadele ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç gün önce yağan yoğun kar yağışından dolayı Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler ve arabalar adeta kardan kayboldu. Türkiye'nin en fazla kar alan illerinin başında gelen Bitlis'te üç gün süren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, tek katlı evlerde kalan vatandaşlar ise evlerine girip çıkmakta zorluk yaşıyorlar.

Kar yağışının durmasının ardından kentte soğuk hava hakim olurken, saçaklarda ise buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düştüğü bildirdi.