Bitlis'te Evler Kara Gömüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis'te Evler Kara Gömüldü

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle evler ve arabalar kara gömüldü, saçaklardaki buz sarkıtları 2 metreye ulaştı.

26.02.2025 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te tek katlı evler kara gömüldü: Saçaklardaki buz sarkıtları 2 metreye ulaştı

BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve arabalar kara gömülürken, gece eksi 20 dereceyi bulan soğuklardan dolayı da saçaklardaki buz sarkıtlarının boyu 2 metreye ulaştı.

Bitlis'te kar kalınlığı merkezde 60 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaşırken, meteoroloji yetkilileri de bu sene yağan kar miktarının toplamda 2 metre 80 santimetreyi bulduğunu belirtti.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda zorluklar oluştururken, karla mücadele ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç gün önce yağan yoğun kar yağışından dolayı Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler ve arabalar adeta kardan kayboldu. Türkiye'nin en fazla kar alan illerinin başında gelen Bitlis'te üç gün süren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, tek katlı evlerde kalan vatandaşlar ise evlerine girip çıkmakta zorluk yaşıyorlar.

Kar yağışının durmasının ardından kentte soğuk hava hakim olurken, saçaklarda ise buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düştüğü bildirdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Hava Durumu, Güncel, Bitlis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Evler Kara Gömüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:16:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Evler Kara Gömüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.