Bitlis'te Kar Yağışı 70 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis'te Kar Yağışı 70 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Bitlis\'te Kar Yağışı 70 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Bitlis'te 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 70 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının durduğu bölgelerde yol açma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca bir sürücüye, aracının lastiği patlayınca trafik ekipleri yardım etti.

27.11.2024 15:48  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİTLİS'te 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 70 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının durduğu bölgelerde ekipler, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte pazar günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Merkezde kar kalınlığı 25 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. Dün açılan birçok köy yolu da yeniden ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetler Şubesi, bugün etkisini artıran kar nedeniyle 70 köy yolunun ulaşıma kapandığını, yağışın olmadığı bölgelerde 10 ayrı şantiyede bulunan 71 iş makinesi ve 75 personelle yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü açıkladı. Meteoroloji yetkilileriyse, kar yağışın ardından gece saatlerinde soğuk havanın etkili olacağını belirterek buzlanma ve don uyarısında bulundu.

SÜRÜCÜYE TRAFİK EKİPLERİ YARDIM ETTİ

Öte yandan kar yağışının olduğu gece saatlerinde sürücüler de zor anlar yaşadı. Aracının lastiği patlayan bir sürücüye trafik ekipleri yardım etti. Yolda gerekli önlemleri alan polisler, aracın lastiğini değiştirerek sürücünün yoluna devam etmesini sağladı. Sürücü, lastiğini değiştiren polislere teşekkür etti. Bitlis Emniyet Müdürlüğü, o anlara ilişkin görüntüleri "Sizin ve sevdiklerinizin can güvenliği için 7/24 görev başındayız" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Bitlis, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Kar Yağışı 70 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş’den istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş'den istifa etti
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
23:11 Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak
22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:19 Ahmet Çakar’dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 17:12:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te Kar Yağışı 70 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.