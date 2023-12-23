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Bitlis'te kar yağışı etkili oldu: Araçlar yolda kaldı - Son Dakika
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Bitlis'te kar yağışı etkili oldu: Araçlar yolda kaldı

Bitlis'te iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığı merkezde 25, yüksek kesimlerde ise 55 santimetreye ulaştı.

Bitlis\'te kar yağışı etkili oldu: Araçlar yolda kaldı
23.12.2023 - 20:34,
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Bitlis'te kar yağışı etkili oldu: Araçlar yolda kaldı

BİTLİS - Bitlis'te iki gündür başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam edince özellikle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Bitlis- Tatvan karayolunda ağır tonajlı ve tırlar başta olmak üzere araçlar kardan dolayı yolda kaldı. Trafik ekiplerinin önlem aldığı yolda karayolları ekipleri de hummalı bir çalışma başlatarak araçları kaldıkları yerden kurtarmak için yoğun çaba gösteriyor. Kentten iki gündür etkisini arttırarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken kar kalınlığı merkezde 25, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 55 santimetreye ulaştı. Bitlis Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar yağışının yarında devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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