Bitlis\'te Kar Yağışı Nedeniyle Kapalı Olan 265 Köy Yolunun 263\'ü Açıldı

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BİTLİS'te aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 265 köy yolundan 263'ü ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı. Yolu kapalı olan 2 köy yolunun açılması için de ekipler, kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bitlis ve çevresinde cuma günü başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 80 santime ulaşırken, kırsal ve yüksek kesimlerde ise yer yer 2 metreyi geçti. Kar nedeniyle kent genelinde 265 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla 263 köy yolu ulaşıma açıldı. 2 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülürken, rüzgarın da etkisiyle kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle ekipler zor anlar yaşıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kalan 2 köy yolunun da akşam saatlerine kadar açılacağını belirtirken, karla mücadele çalışmalarının ise 10 şantiyede 45 iş makinesi ile sürdürüldüğünü bildirdi. (DHA)