Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor

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Bitlis Belediyesince, kentte başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda iş makineleriyle kar küreme çalışması yürüttü.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, şehrin tüm noktalarında yol açma, kaldırım temizleme ve kar küreme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Güvenli ulaşım için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tanğlay, "Hemşerilerimizin bir sorun yaşamaması için her zaman yanlarındayız. Vatandaşlarımıza dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Acil durumlarda ihbar hatlarından belediyeye ulaşabilirler. Karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürerek şehrin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.