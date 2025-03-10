Bitlis'te Kış ve Bahar Aynı Anda

Bitlis'te dağların bir yanı kar, bir yanı bahar

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçeleri arasında uzanan dağlarda doğanın iki farklı yüzü aynı anda yaşanıyor. Güneş gören yamaçlarda bahar havası hüküm sürerken, gölgede kalan zirveler ve vadiler hala karla kaplı dağlar dron ile böyle görüntülendi.

Mart ayının gelmesiyle birlikte güneşin etkisini artırdığı güney yamaçlar yeşermeye başlarken, kuzeye bakan tepeler kıştan izler taşıyor. Tatvan'dan Hizan'a uzanan dağlık bölgede görülen bu doğa olayı görenleri hayran bırakıyor. Bölge halkı, her yıl bu dönemde benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirterek, "Burada bir yanda kışın sert yüzünü, diğer yanda baharın uyanışını aynı anda görebiliyorsunuz. Güneşin vurduğu alanlarda doğa canlanırken, gölgede kalan yerlerde hala kış hüküm sürüyor" dedi.

Fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için eşsiz bir manzara sunan Tatvan-Hizan dağları, mevsim geçişlerinin en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bölgeye gelen doğaseverler, bir adımda kıştan bahara geçmenin keyfini yaşıyor.