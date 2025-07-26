Bitlis'te Medya ve Turizm Buluşması - Son Dakika
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Bitlis'te Medya ve Turizm Buluşması

26.07.2025 00:32
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Bitlis'te 6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları etkinliği başladı, gazeteciler şehri tanıtacak.

Bitlis'te, Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" etkinliği başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen etkinlik için kente gelen 20 gazeteci, ilk olarak Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek üyelerine teşekkür eden Karakaya, basın mensuplarının Bitlis'teki güzellikleri, kültürel değerleri, tarihi dokuyu, coğrafi güzellikleri tanıtacaklarını belirtti.

Bitlis'in doğa ve kültür turizmi açısından Anadolu'daki en kıymetli destinasyonların başında geldiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Biz de şehrimizin bu güçlü yönünü öne çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Restorasyonlarımızın tamamlanmasıyla, Nemrut Krater Gölü'nün uygun şekilde turizme açılmasıyla, Ahlat zaten çok kıymetli bir Selçuklu hazinesi, dere ıslah projesi sonrası kentin tarihi dokusunun ortaya çıkması, bunların hepsi birleştiğinde bütün ilçelerimizle Bitlis, Anadolu'nun çok kadim bir kenti olarak misafirlerini daha bir keyifle ağırlamaya hazır hale gelecek."

Gazeteciler, daha sonra Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Tanğlay, "Turizmde tanıtım çok önemli. Sizlerin de bir gönül elçisi olarak burada büyük desteğinizin olacağına inanıyoruz. Bitlis'e çok fazla yer verirseniz seviniriz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi de kendilerini ziyaret eden ekibe teşekkür ederek, "Kentin cazibe merkezi haline gelmesinin en önemli etkenlerinden bir tanesi gazetecilerin o şehre gitmesidir. Gazeteciler bir şehre gitmeye başladıktan sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri bir şehre gitmeye başladıktan sonra o şehirde çok daha güzel şeyler olmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

"Bitlis'i kamuoyuna tanıtacağız"

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ise bugüne kadar 50 ilde 600 gazeteciyle görev aldıklarını ve Türkiye'nin iç turizmine katkı sağlamada önemli bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında Bitlis'te olduklarını dile getiren Gökdemir, şöyle konuştu:

"Projedeki amacımız, ülkemizin geniş bir yelpazeye sahip kültür hazinesini tanıtmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak. Bu vesileyle de Bitlis'te bir farkındalık yaratmak üzere 20 gazeteci arkadaşımızla şehri adım adım gezecek, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini bizzat yerinde görüp belgeleyeceğiz. Haberlerimizde, makalelerimizde, yazılarımızda Bitlis'e ayrıcalık tanıyacağız, Bitlis'i kamuoyuna tanıtacağız. Bitlis tanınmış, bilinmiş bir şehir. Tarihi ve kültürel değerlerini daha da fazla kamuoyuna yansıtarak Bitlis'in iç turizmine destek sağlamak istiyoruz. Bu sebeple buradayız. 3 günlük Bitlis ziyaretlerimizde en iyi şekilde Bitlis'i anlatacağımıza eminiz."

Gazeteciler, ziyaretlerin ardından Bitlis'in tarihi çarşısı, Alemdar Köprüsü, Feyzullah El Ensari Türbesi, Ulu Cami Meydanı, Kalealtı ve kentteki tarihi yapıları gezerek bilgi aldı.

Kaynak: AA

Turizm, bitlis, Medya, Son Dakika

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