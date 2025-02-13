Bitlis'te kale duvarına çarpan özel halk otobüsündeki 4 kişi yaralandı.
Çarşı merkezinde sürücüsü öğrenilemeyen 13 M 0033 plakalı özel halk otobüsü, yokuştan inerken Bitlis Kalesi'nin duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Otobüs Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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