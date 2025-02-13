Bitlis'te Otobüs Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Bitlis'te Otobüs Kazası: 4 Yaralı

Bitlis\'te Otobüs Kazası: 4 Yaralı

Bitlis'te özel halk otobüsü, kaleye çarptı; 4 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

13.02.2025 18:46
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Bitlis'te kale duvarına çarpan özel halk otobüsündeki 4 kişi yaralandı.

Çarşı merkezinde sürücüsü öğrenilemeyen 13 M 0033 plakalı özel halk otobüsü, yokuştan inerken Bitlis Kalesi'nin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA

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