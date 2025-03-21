Tatvan'da Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10. Komando Tugay Komutanlığınca, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan 10. Tugay Komutanlığının iftar programında bir araya geldiği şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Karakaya, yemek sonrası yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin aileleri ve kahraman gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Karakaya, "Bu milletin en kıymetli emanetlerisiniz. Devletimiz her zaman yanınızdadır ve sizlere olan vefa borcunu hiçbir zaman unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

Karakaya, daha sonra Ahlat 6. Komando Tabur Komutanlığının tefrişatına katkı sağlayan iş insanları Kenan Örken, Vehbi Tatlısu ve Osman Demir'e plaket verdi.

Programa, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, kaymakamlar, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, kurum müdürleri ve askerler katıldı.