Bitlis'te Şişkin Ay Göz Kamaştırdı

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Bitlis'te 'Şişkin Ay' hayranlık uyandırdı

BİTLİS - Bitlis'te net bir şekilde görülen Ay'ın 'Şişkin Ay' evresi, hayranlık uyandırdı.

Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası Van Gölü'nün üzerinde beliren Şişkin Ay ilerleyen saatlerde gökyüzünün kararmasıyla daha da belirginleşti. Şişkin Ay, Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay tarafından görüntülendi. Olcay'ın çekip sosyal medya hesaplarından paylaştığı büyük beğeni topladı. Öte yandan ayın 18 Eylül Çarşamba günü dolunay haline gelerek daha parlak ve belirgin olacağını belirten fotoğrafçılar o günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.