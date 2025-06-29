Bitlis'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bitlis'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Bitlis- Tatvan kara yolu Küllüce köyü yakınlarındaki kavşakta otomobil ile kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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