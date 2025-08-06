Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Gayda köyü yakınlarında A.B. idaresindeki 16 BLY 703 plakalı kamyonet ile H.Y. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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