Bitlis\'te yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına doğaya yem bırakıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde jandarma ekiplerince, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soğuk ve kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yürüttü.

Ekipler, yaban hayvanları için yaşam alanlarına yem bıraktı.