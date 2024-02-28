Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı İrfan Demirkanoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı İrfan Demirkanoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti

Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı İrfan Demirkanoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş\'ı ziyaret etti

Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (BİTSİAD) Başkanı İrfan Demirkanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti. Ziyarette, kentteki tekstil sektöründeki gelişmeler, iş dünyasının beklentileri ve üniversitenin katkıları gibi konular ele alındı. Rektör Elmastaş, iş dünyası ile üniversite arasında güçlü bir işbirliği oluşturmanın önemine vurgu yaparken, Demirkanoğlu ise iki taraf arasındaki etkileşimin, iş dünyası ve akademisyenler arasındaki diyalogun güçlendirilmesine yönelik olumlu bir adım olduğunu belirtti.

28.02.2024 10:29
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Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (BİTSİAD) Başkanlığına yeniden seçilen İrfan Demirkanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, kentte tekstil sektöründeki gelişmeler, iş dünyasının beklentileri ve üniversitenin katkıları gibi konular ele alındı.

Rektör Elmastaş, iş dünyası ile üniversite arasında güçlü bir işbirliği oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Kentte ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Demirkanoğlu ise "İki taraf arasındaki bu etkileşim, iş dünyası ve akademisyenler arasındaki diyalogun güçlendirilmesine yönelik atılmış olumlu bir adımdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı İrfan Demirkanoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı İrfan Demirkanoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
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