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Bitlis ve Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bitlis ve Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli, yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Operasyonda bir tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.

Bitlis ve Van\'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı
27.01.2024 - 13:23,
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Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 24 Ocak'ta Tatvan'da 4, Van'da 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Operasyonda, tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA
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