Bitlisli Kayakçılardan Zorlu Antrenman

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Bitlis'te kayaklı koşu takımı sporcuları, Erzurum'da yapılacak yarışmada yüksek puanlar elde ederek Türkiye şampiyonasına katılabilmek için dondurucu soğuğa rağmen antrenmanlarını aksatmıyor.

Kentte etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla antrenmanlarını sıklaştıran Bitlisli kayakçılar, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü tarihi El-Aman Hanı mevkisinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Celal Apak'ın gözetiminde 1600 rakımlı bölgedeki 2,5 kilometrelik pistte çalışan sporcular, başarılı bir sezon geçirmek için çaba gösteriyor.

İlk etapta Erzurum'da yapılacak eleme ve etap yarışmalarından yüksek puanlar alarak Türkiye şampiyonasına katılmak isteyen sporcular, ardından milli takım forması giyerek uluslararası yarışlarda ter dökmeyi hedefliyor.

"Şu anda olimpiyat hazırlık merkezinde 5-6 sporcumuz var"

Milli takım antrenörü Apak, AA muhabirine, El-Aman Hanı Kayak Tesisi'nde sıfırın altında 15 derecede çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kuzey disiplini branşında altyapı ve yarışçı yaklaşık 55 sporcunun bulunduğunu anlatan Apak, şöyle konuştu:

"Önümüzde eleme ve etap yarışmaları ile Türkiye şampiyonası var. Bu yarışmalardan sonra çocuklar milli takım düzeyine ulaşıyor. Başarılı olurlarsa milli takıma dahil oluyorlar. Antrenmanlarımız güzel geçiyor. Ocak ayına girdik ama henüz kar tam yağmadı. Kar kalınlığı 30-40 santimetreyi geçtiğinde antrenmanlarımızı yapabiliyoruz. Kayaklı koşu zor bir spor. Buna rağmen çocuklar severek geliyor. Bazen soğuk, sis ve kar yağışı olabiliyor ama bu kayak aşkımıza engel olamıyor."

Erzurum'da 14-16 Ocak tarihlerinde kayaklı koşu eleme, birinci ve ikinci etap yarışmalarının yapılacağını belirten Apak, etaplarda istenen puanları toplayan sporcuların Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ettiğini dile getirdi.

Popüler bir spor olan kayak ve kayaklı koşunun son zamanlarda ilgi gördüğünü ifade eden Apak, şunları söyledi:

"Şu anda 1600 rakımlı pistte antrenman yapıyoruz. Pistimizin uzunluğu 2,5 kilometre. Bu da kayaklı koşu için ideal bir mesafe. Antrenmanlar tur üzerinden hesaplanıyor. Antrenmanlarımız verimli şekilde devam ediyor. Şu anda olimpiyat hazırlık merkezinde 5-6 sporcumuz var. Norveç'te yaşayan sporcumuz Arda Ertaş, orada antrenmanlarını yaparak turnuvalara hazırlanıyor. Bu Bitlis için gurur verici. Olimpiyat merkezindeki sporcularımız milli takım bünyesinde ve çok başarılı. Her yıl milli takıma en az 2-3 sporcu gönderiyoruz. Bu ülke bazında çok iyi bir başarı."

"Zorlansak da antrenmanlarımızı yapacağız"

Üç yıl önce kayaklı koşu sporuna başlayan Hayrunnisa Akbalık ise Erzurum'da yapılacak etap yarışmalarına hazırlandıklarını belirtti.

Hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu ifade eden Akbalık, " Şu anda hava sıcaklığı çok düşük ama biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Zorlansak da antrenmanlarımızı yapacağız. Madalya almak için bunu yapmamız lazım. Kayağı çok seviyorum. Arkadaşlarımı da kayak yapmaya davet ediyorum." dedi.

Sporculardan Arif Gözeten de Türkiye şampiyonluğu ve etaplarda başarılı derecelerinin olduğunu bildirerek, "Hedefim milli takıma seçilmek. Elemeyi geçtikten sonra etap yarışmalarına gideceğiz. Bu yarışmada ilk 10'a girdiğimizde Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde edeceğiz. Burada da dereceye girdiğimizde milli sporcu oluyoruz. Hava çok soğuk olmasına rağmen antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bu sporu çok seviyorum. Herkesi bu sporu yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.