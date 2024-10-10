Biya'nın Sağlık Durumu Tartışma Konusu

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Uzun süredir ekranlarda görünmeyen 91 yaşındaki Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın sağlık durumu, ülkede tekrar tartışma konusu oldu.

Son olarak Çin- Afrika İşbirliği Forumu'na katılmak için 4-6 Eylül'de gittiği Pekin'de görülen Biya, 3 Eylül'deki Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na ve 4 Ekim'deki Frankofon Zirvesi'ne katılmadı.

Bu nedenle ülkede Cumhurbaşkanı Biya'nın sağlık durumunun iyi olmadığına ve öldüğüne dair söylentiler çıktı.

2025 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan avukat Christian Ntimbane, paylaştığı açık mektubunda, 3 Eylül'de Kamerun'dan ayrılan Biya'nın ülkeye geri dönmediğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanının sağlık durumuyla ilgili hükümetten tatmin edici açıklama beklediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Biya'nın Cenevre'de olduğu, sağlık durumunun çok iyi olduğu ve kısa süre içinde ülkeye döneceği belirtildi.

Yapılan açıklamaları tatmin edici bulmayan muhalefet, Cumhurbaşkanının derhal ülkeye dönmesini ve ekranların karşısına geçmesini talep ediyor.

Cumhurbaşkanı sık sık tedavi için Fransa ve İsviçre'ye gidiyor.

Sağlık sorunlarına rağmen Biya, 2025'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklamıştı.

6 Kasım 1982'de cumhurbaşkanı olan Paul Biya, 44 yıldır iktidardaki Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun ardından dünyanın en uzun süre iktidarda kalan 2. lideri konumunda bulunuyor.