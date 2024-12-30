Blinken'dan Venezuela'ya Destek

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NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado ve muhalefet koalisyonunun devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller'in görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Gonzalez'e "seçilmiş başkan" olarak hitap edildi.

Blinken görüşmelerde, ABD'nin Venezuela halkının seçim sandığında gösterdiği iradeye destek vermeye devam edeceğini vurgularken, haksız yere tutulan siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "demokratik olmayan faaliyetlerini" kınayan Blinken, Venezuela muhalefetinin dayanaklılığını takdirle karşıladığını dile getirdi.

Maduro, üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonunun adayı Gonzalez ve muhalif lider Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 10 Ocak 2025'te düzenlenecek törenle yemin ederek göreve başlayacağını açıklamıştı.