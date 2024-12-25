BM 2025 Bütçesini Onayladı - Son Dakika
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BM 2025 Bütçesini Onayladı

BM Genel Kurulu, 2025 için 3,72 milyar dolarlık bütçeyi onayladı ve gelişmekte olan ülkelere destek sağladı.

25.12.2024 20:46
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 2025 yılında uluslararası toplumun yaşadığı sorunlarla mücadele etmek için hazırlanan 3,72 milyar dolarlık BM bütçesini onayladı.

BM'nin internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen oturumda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 16 Ekim'de sunduğu 2025 bütçesinin onayladığı, ayrıca "denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için" yeni bir programın kabul edildiği bildirildi.

Onaylanan bütçeye, Guterres'in teklifine göre yaklaşık 1 milyon dolarlık bir ekleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "BM'nin 2025 bütçesi, siyasi işler, uluslararası adalet ve hukuk, kalkınma için bölgesel işbirliği, insan hakları ve insani yardımlar ile kamuoyu bilgilendirme gibi temel alanlardaki BM programlarını finanse ediyor." ifadesi yer aldı.

BM'nin "barışı koruma operasyonları" için ayrı bir bütçesi olduğuna işaret edilen açıklamada, Genel Kurul'un aynı oturumda, açık denizlere erişimi olmayan, kararlarla çevrili, gelişmekte olan ülkelere destek verilmesi için "10 yıllık bir eylem planını" da kabul ettiği belirtildi.

Orta Doğu'daki sorunların çözümüne yönelik ayrılan ödenekler artırıldı

BM'nin 2025 yılı bütçesinde, Orta Doğu'da, özellikle Gazze ve Suriye gibi bölgelerde yaşanan insani krizle mücadele etmek için ayrılan kaynaklara da ek ödenek dahil edildi.

Genel Sekreter Guterres'in 16 Ekim'de önerdiği teklifin olduğu gibi kabul edilmesiyle bütçede, Gazze'de yaşanan insani kriz için 3,5 milyon dolarlık ek kaynak sağlanmış oldu.

Ayrıca, Filistinli mülteciler için hayati öneme sahip olan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının bütçesi için önerilen 2,5 milyon dolarlık ek yardım da kabul edildi.

BM'nin fon açıklarını gidermek için Barış İnşa Fonu'na 50 milyon dolar ayrılan bütçe teklifinde, BM İnsan Hakları Ofisine 8 milyon dolar ve Suriye'deki Kayıp Şahıslar Bağımsız Kurumunun çalışmalarını desteklemek için ise 8,3 milyon dolar ek destek istenmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM 2025 Bütçesini Onayladı - Son Dakika

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