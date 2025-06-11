BM'den Gazze uyarısı: Durum korkunç

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'deki mevcut olumsuz durumun bütün tanımlamaların ötesinde olduğunu belirterek, "Durum korkunç. Yaşanan bu duruma kim vurgu yapmak isterse bu çok önemli. Çünkü herkesin uyanıp bir şeyler yapması için buna dikkati çekmemiz gerekiyor." dedi.

Türk, BM Cenevre Ofisi'ne akredite gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösterilere değinen Türk, sınır dışı etme süreciyle ilgili herkesin kişinin onurunu güvence altına alan uygun prosedürlerle ilgili endişe ettiklerini kaydetti.

Türk, bu süreçte uluslararası haklara ve uluslararası sığınma hakkına saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Süreçle ilgili ciddi endişelerimiz var." dedi.

İnsanların barışçıl protesto yapma hakları olduğunun ve bunun garanti edilmesi gerektiğinin de altını çizen Türk, göstericilerin bu haklarının korunmasının önemine işaret etti.

"Nüfusun büyük bir bölümü haftalardır insani yardıma ulaşamıyor"

AA muhabirinin, " İsrail, Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında Madleen gemisini alıkoydu. Gemide 12 aktivist vardı ve sadece insani yardım taşıyorlardı. İsrail'in bu adımına yönelik tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtlayan Türk, Gazze'deki mevcut olumsuz durumun bütün tanımlamaların ötesinde olduğunu, bunun için hangi kelimeyi kullanabileceğini bilmediğini kaydetti.

Türk, "Nüfusun büyük bir bölümü haftalardır insani yardıma ulaşamıyor. Bu zaten aşırı derecede vahim bir durum. Zaten zayıflamış çocuklar, artık ilaca ve gıdaya erişimi olmayan insanlar ve yiyecekleri olmadan son derece vahim bir durum." dedi.

BM'nin daha önce yardım planını uygulamasına rağmen şu anda bunu gerçekleştiremediğinin altını çizen Türk, sözlerini şöyle tamamladı:

"(ABD ve İsrail'in güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafınca kurulan yardım mekanizması) Bir yeni mekanizmaya sahibiz. Bu, tarafsızlık ve bağımsızlık anlamına gelen insani eylemin temel ilkelerini yerine getirmiyor. Sonuç olarak bunun bir parçası olamadık. Durum korkunç. Yaşanan bu duruma kim vurgu yapmak isterse bu çok önemli. Çünkü herkesin uyanıp bir şeyler yapması için buna dikkati çekmemiz gerekiyor."