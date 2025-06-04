BM'den Kazakistan'a 280 Milyon Dolarlık Çevre Desteği

ALMATI, 4 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yeşil İklim Fonu, Kazakistan'daki çevre projelerine 280 milyon ABD doları kaynak ayıracak.

Kazakistan'ın Kazinform Haber Ajansı'nın salı günkü habere göre Kazakistan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Yerlan Nisanbayev, söz konusu finansmanın yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmek, sanayi sektöründe düşük karbonlu teknolojileri teşvik etmek ve elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını desteklemek üzere kullanılacağını söyledi.

Nisanbayev, 2024 yılında yeşil girişimleri ilerletmek amacıyla BM Yeşil İklim Fonu'na yönelik ülke programı hazırlandığını kaydetti. Program, enerji sektöründe sera gazı emisyonlarının azaltılması, kırsal alanlarda merkezi su tedarik sistemlerinin güçlendirilmesi, besi hayvanı çiftliklerinin modernize edilmesi ve yeşil finansmana özel sektör katılımının teşvik edilmesine odaklanan 7 ayrı projeyi kapsıyor.

Bu projelerin 1 milyar ABD dolarını aşan toplam bütçesinin, 630 milyon ABD dolarlık bölümünün Yeşil İklim Fonu tarafından finanse edilmesi bekleniyor.