BM'den KDC ile Ruanda Barış Anlaşmasına Destek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda arasında imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Guterres, iki ülke arasında imzalanan barış anlaşması için yazılı açıklama yaptı.

Anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Guterres, "Bu anlaşma Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasında gerginliğin azaltılması, barış ve istikrara doğru önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Guterres, anlaşmaya ara buluculuk yapan başta ABD olmak üzere Katar ve Afrika Birliği'ne de teşekkür ederek, anlaşmaya taraf ülkelere de üstlendikleri taahhütleri tam olarak yerine getirme çağrısı yaptı.

ABD'nin ara buluculuğu sonucu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda arasında dün Washington D.C'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun şahitliğinde barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, düşmanlıkların sona erdirilmesi, silahlı devlet dışı grupların çatışma alanlarından çekilerek silahsızlandırılması, ortak bir güvenlik koordinasyon mekanizması kurulması, mültecilerin geri dönüşünün sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve bölgesel ekonomik işbirliğinin kolaylaştırılması gibi taahhütleri içeriyor.

Çeşitli kaynaklara göre, anlaşma aynı zamanda ABD ve Amerikan şirketlerinin bölgedeki maden kaynaklarına erişiminin önünü açarak, savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalara teşvik sunmayı da hedefliyor.