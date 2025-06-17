BM'den Mayın Yasağı Uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bazı ülkelerin Mayın Yasağı Sözleşmesi'nden (Ottawa Anlaşması) çekilme yönündeki adımlarının endişe verici olduğunu belirtti.

Guterres, bazı ülkelerin Mayın Yasağı Sözleşmesi'nden çekilme yönündeki yaklaşımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu duyurular özellikle endişe verici, zira sivil korumayı zayıflatma ve sayısız hayat kurtaran 20 yıllık normatif çerçeveyi baltalama riski taşıyor." ifadesini kullandı.

Tüm devletleri "insani silahsızlanma anlaşmalarına tam olarak uymaya ve bu anlaşmalardan çekilmeye yönelik her türlü adımdan derhal vazgeçmeye" çağıran Guterres, sözleşmeye henüz taraf olmayan 32 ülkenin de "gecikmeden sözleşmeye katılması ve hedeflerine güçlü şekilde bağlı kalması" gerektiğini kaydetti.

Guterres, sivillerin, artan silahlı çatışmalar nedeniyle her zamankinden daha fazla risk altında olduğuna dikkati çekerek, "İnsan hayatını ve onurunu koruyan çerçeveleri güçlendirmek artık bir zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca silahsızlanmayı teşvik edecek ve mayın temizleme faaliyetlerini hızlandıracak bir kampanya başlattıklarını duyuran Guterres, kampanyanın altı ay boyunca süreceğini bildirdi.

Guterres, "Bu konunun aciliyeti asla küçümsenemez. Masum hayatların korunması, kolektif eylemimize ve kararlılığımıza bağlıdır." ifadesini kullandı.

Ottawa Anlaşması nedir?

1 Mart 1999'da yürürlüğe giren ve "Ottawa Anlaşması" olarak da bilinen Mayın Yasağı Sözleşmesi, anti-personel kara mayınlarının üretimini, kullanımını, depolanmasını ve transferini yasaklıyor.

Tam adı "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme" olan anlaşmaya bugüne kadar 164 ülke taraf oldu. Bu ülkelerden 132'si sözleşmeyi hem imzalayıp hem de onayladı.

Anlaşmayı kabul eden ülkeler arasında halen kara mayını üreten hiçbir ülke bulunmuyor.