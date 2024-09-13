BM'den Nükleer Savaş Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'den Nükleer Savaş Uyarısı

BM, Ukrayna-Rusya nükleer savaş söyleminin endişe verici olduğunu açıkladı ve silahsızlanma çağrısında bulundu.

13.09.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ile Rusya arasında tekrar gündeme gelen nükleer savaş söylemine karşı çıkarak, bunun endişe verici olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın barışa zorlanması için Batı ülkelerinin ürettiği uzun menzilli silahların kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söylemesi üzerine başlayan nükleer silah söylemi hakkında Dujarric, "Nükleer silahlar konusunda artan söylemin endişe verici olduğunu düşünüyorum." dedi.

Dujarric, bu söylemin, "Ukrayna-Rusya çatışması"nın uluslararası hukuk ve BM tüzüğü çerçevesinde görülmek istendiği şekilde ilerlemediğinin başka bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Ukrayna-Rusya savaşı dışında bile dünyanın tehlikeli bir dönemden geçtiğine dair çok fazla işaret olduğunu belirten Dujarric, ülkelerin silahsızlanma ve nükleer silahların kullanılmasının sınırlanmasına yönelik taahhütlerinin artması gerektiğini vurguladı.

Dujarric, "Genel Sekreter, her zaman kamuoyuna açık veya özel bir şekilde herhangi bir yanlış hesaplamanın veya tırmanışın bir çatışmayı daha da ölümcül hale getirebileceği endişesini her zaman dile getirdi. Tehdit edici bu dilin kullanımının yanlış hesaplama riskini artırdığını düşünüyorum ve nükleer silahlar söz konusu olduğunda, yanlış hesaplama göze alamayacağımız bir şeydir." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 20. Yalta Avrupa Stratejisi Toplantısı'nın açılış konuşmasında, Rusya ile devam eden savaşın sona ermesi ve Rusya'yı barışa zorlaması için Batı ülkelerinin ürettiği uzun menzilli silahların kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söylemişti.

Söz konusu silahların Rusya'daki askeri hedeflerine yönelik kullanılmasının şimdilik yasak olduğunu hatırlatan Zelenskiy'nin açıklamasına karşı Rus yetkililer de NATO'nun "nükleer bir güç ile savaşa" girmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Nükleer Savaş Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:49:53. #1.12#
SON DAKİKA: BM'den Nükleer Savaş Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement