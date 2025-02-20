BM'den Orta Amerika'ya 306M$ Yardım Planı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, ortaklarıyla birlikte El Salvador, Guatemala ve Honduras'taki ihtiyaç sahibi 2,2 milyon kişiye yardım ulaştırmak üzere 2025 yılının 306 milyon dolarlık İnsani Yardım Müdahale Planları'nı başlattı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric salı günkü basın toplantısında bu üç Orta Amerika ülkesinin gıda güvensizliği, aşırı hava olayları ve karışık göçlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Plan çerçevesinde 67 milyon dolar ile El Salvador'da en savunmasız durumdaki 400.000 kişiye yardım götürülmesinin amaçlandığını kaydeden Dujarric, Guatemala'da iklim şokları ve insan hareketliliğinden en şiddetli şekilde etkilenen bölgelerde ise 1 milyon kişiye yardım etmek için 100 milyon dolar gerektiğini belirtti.

Sözcü, yüksek düzeyde yoksulluk ve eşitsizliğin yanı sıra şiddet ve iklimle ilgili risklerin devam ettiği Honduras'ta ise, müdahale planı gereğince ulusal makamlarla işbirliği içinde 800.000 savunmasız insana destek olmak için yaklaşık 140 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.