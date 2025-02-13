BM'den Rusya'ya Ateşkes Çağrısı

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Japonya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkenin, Rusya- Ukrayna savaşı için ateşkes çağrısında bulunacak bir karar tasarısını, Genel Kurul'a sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Kyodo News'un, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu karar tasarısında, "Ukrayna'ya yönelik düşmanca saldırıların, özellikle de sivillere ve altyapıya yönelik saldırıların derhal durdurulmasının" talep edildiği belirtildi.

Haberde, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasını da öngören" tasarının BM Genel Kurulunun 24 Şubat'taki oturumunda çoğunluğun desteğini alarak kabul edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Ayrıca, tasarıda Rusya'ya "derhal, tamamen ve koşulsuz olarak tüm askeri güçlerini Ukrayna'nın topraklarından çekmesi" çağrısında bulunulduğu ifade edildi.

Öte yandan, "yıkım ve acıya" dikkatin çekildiği belirtilen karar tasarısının Moskova'nın komşu ülkelere saldırganlığına karşılık olarak geçmişte kabul edilen BM kararlarının tam olarak uygulanması gerektiğine işaret ettiği belirtildi.

BM Genel Kurulu, 2023'te de 141 üyenin desteğiyle benzer bir karar tasarını kabul etmişti.