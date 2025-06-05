BM'den Sudan'daki Saldırılara Soruşturma Çağı - Son Dakika
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BM'den Sudan'daki Saldırılara Soruşturma Çağı

05.06.2025 15:03
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BM, Sudan'da insani yardım konvoyuna ve pazara yönelik hava saldırıları için tarafsız soruşturma talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, bu hafta Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletine bağlı Kuma yakınlarında BM insani yardım konvoyuna ve yine aynı bölgedeki bir pazar yerine düzenlenen iki saldırı için tarafsız soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Magango, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kuma yakınlarında BM insani yardım konvoyuna düzenlenen ve 5 yardım görevlisinin ölümüne neden olan hava saldırısının, sivillerin yardıma erişimini açıkça engellediğini belirten Magango, "Bu saldırılar, insani yardım personeli ve nesnelerine yönelik saldırıları yasaklayan uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

Magango, hafta başında HDK'nin sorumlu tutulduğu, Kuma'da kalabalık pazar yerini hedef alan bir başka hava saldırısında en az 15 sivilin öldüğüne, onlarca kişinin yaralandığına işaret etti.

Çatışmanın tüm taraflarına, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatan Magango, "Bu kapsamda tarafları, sivilleri ve sivil nesneleri korumak, güvenli ve engelsiz insani yardımı kolaylaştırmak için derhal ve somut önlemler almaya çağırıyoruz. Her iki saldırıyla ilgili derhal tarafsız soruşturmalar yapılmasını ve sorumluların adalete teslim edilmesi için anlamlı adımlar atılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Sudan, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Sudan'daki Saldırılara Soruşturma Çağı - Son Dakika

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