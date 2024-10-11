BM'den Suriye'ye 8 Milyon Dolar Yardım

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya, Suriye'de sınır kapılarına yeni gelen kişilere yönelik yardımlara destek olarak Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan 8 milyon ABD doları tahsis etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Perşembe günkü olağan basın toplantısında Lübnan'da silahlı çatışmaların tırmanmaya başlamasından bu yana BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Suriye Kızılayı'nın, Suriye'deki sınır kapılarında bulunan 250.000'den fazla kişiye hijyen kitleri, battaniye, kışlık giyecek, gıda ve su gibi yardım malzemeleri dağıttığını söyledi.

Haq, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yeni gelenlere hukuki danışmanlık ve yardım sağlamak üzere BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Suriye Kızılayı avukatlarına erişim için sınır kapılarında özel yardım masaları da kurduğunu belirtti.

Haq, Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan sağlayan fonların, hem sınır kapılarında hem de Suriye'deki hedef noktalarda barınma, gıda, korunma ve nakit yardımı gibi acil durum müdahalelerinin artırılmasında kullanılacağını ifade etti.