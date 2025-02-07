BM'den Trump'a UCM Uyarısı

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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'a Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulama kararını geri alması çağrısında bulundu. UCM de Trump'ın kararının meşru olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle, Hollanda'nun Lahey kentinde bulunan UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmasının "yetkisini kötüye kullanmak" anlamına geldiğini söylemesinin ardından BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), mahkemenin yetki alanındaki tüm davalarla ilgili bağımsız çalışmalarını tam olarak desteklediğini açıkladı.

OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani, mahkemenin küresel insan hakları sisteminin temel bir parçası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Eğer bir devlet, soruşturma veya kovuşturmayı gerçekten gerçekleştirme konusunda isteksiz veya yetersizse, mahkeme, bağımsız çalışmalarını tam olarak yürütebilmelidir. Hukukun üstünlüğü, ortak barış ve güvenliğimiz için hayati önem taşımaktadır. Küresel ölçekte hesap verebilirliği sağlamak, dünyayı herkes için daha güvenli hale getirir."

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump'ın kararına tepki olarak "UCM, uluslararası suçlarda hesap verebilirliği sağlar ve dünya genelinde mağdurlara ses verir. Küresel cezasızlıkla mücadeleye özgürce devam edebilmelidir" dedi. Öte yandan UCM tarafından yapılan açıklamada da Trump'ın kararı kınanırken, bu kararın bağımsız yargıyı hedef aldığı belirtildi.