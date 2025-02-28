BM'den Uygur Türkleri İçin Endişe

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Tayland'dan 40 Uygur Türkü'nün Çin'e sınır dışı edilmesinden derin endişe duyduğunu belirterek, bunun üzücü bir durum olduğunu bildirdi.

Türk, yazılı açıklamasında, 11 yıldan uzun süredir Tayland'da gözaltında tutulan 40 Uygur Türkü'nün Çin'e sınır dışı edilmesinin uluslararası insan hakları yasalarının ve standartlarının açık bir ihlali olduğunu belirterek, bundan derin endişe duyduğunu ifade etti.

Türk, "Bu durum, geri gönderildiklerinde işkence, kötü muamele veya diğer telafisi mümkün olmayan zarar riski olduğu durumlarda tamamen yasak olan geri göndermeme ilkesini ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisinin, Tayland makamlarını, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan bu kişilerle ilgili olarak uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı duymaları konusunda defalarca uyardığını hatırlatan Türk, Uygur Türkleri'nin zorla geri gönderilmiş olmalarının çok üzücü olduğunun altını çizdi.

Türk, "Çin makamlarının artık onların nerede olduklarını açıklaması ve uluslararası insan hakları standartlarına uygun şekilde muamele görmelerini sağlaması önemli." ifadelerini kullandı.