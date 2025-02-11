BM'den Yapay Zeka Paneli Çağrısı - Son Dakika
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BM'den Yapay Zeka Paneli Çağrısı

Guterres, yapay zeka için bağımsız uluslararası bir bilim paneli kurulmasını önerdi.

11.02.2025 15:18
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zekayla ilgili bağımsız uluslararası bir bilim paneli kurulması çağrısında bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa ve Hindistan'ın eş başkanlığında Grand Palais'de Yapay Zeka Eylem Zirvesi düzenleniyor.

Zirvede konuşan Guterres, yapay zekanın, göz açıp kapayıncaya kadar bilim kurgu olmaktan çıkarak dünyada devrim yapan önemli bir güç haline geldiğini söyledi.

Guterres, bu teknolojinin insanların yaşam, çalışma ve iletişim kurma tarzlarını değiştirdiğine, eğitim, sağlık ve tarım sektörlerinde büyük gelişmeler yaşanmasına katkı sağladığına dikkati çekti.

Yapay zekanın, diğer taraftan insanların ortak değerlerini ve temel haklarını zora soktuğunu belirten Guterres, "Yapay zekanın gücü, beraberinde ciddi sorumluluklar getiriyor. Günümüzde bu güç, bir avuç insanın elinde. Bir yandan bazı firma ve ülkeler, eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla çılgın bir yarışa girişirken gelişmekte olan ülkelerin çoğu, dışlanmış kalıyor." dedi.

Antonio Guterres, yapay zekayla ilgili kapasitelerin bir yerde toplanmasının jeopolitik ayrışmaların derinleşmesine neden olabileceğini belirtti.

Gelişmiş ve gelişmekte olan devletler arasındaki uçurumun derinleştirilmemesi gerektiğini vurgulayan Guterres, derhal yapay zekaya ilişkin bağımsız uluslararası bir bilim panelinin kurulması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, panelin, yapay zeka teknolojisine ilişkin riskleri, avantajları ve kapasiteleri anlamanın yanı sıra bu alandaki eksikleri tamamlamaya yardımcı olabileceğini kaydetti.

BM üyelerinin, yapay zekanın yönetimi hakkında küresel bir diyalog kurma konusunda mutabık kaldığını belirten Guterres, bununla beraber, yapay zeka uygulamalarında insan haklarının gözetilmesini sağlayabileceklerini ifade etti.

Guterres, "Yapay zeka, veri merkezlerinden eğitim modellerine kadar daha sürdürülebilir bir gelecek için sürdürülebilir bir enerjiyle çalışmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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