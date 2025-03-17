BM'den Yemen İçin İtidal Çağrısı

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Yemen'de ölümcül hava saldırıları düzenlemesinin ardından "azami itidal ve tüm askeri faaliyetlerin durdurulması" çağrısında bulundu.

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yemen'de yaşanan olaylar sonrası Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'ten açıklamalar geldi. Sözcü, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ABD'nin Yemen'e hava saldırıları düzenlemesinin ardından "azami itidal ve tüm askeri faaliyetlerin durdurulması" çağrısında bulunduğunu belirtti.

BM Sözcüsü Dujarric yaptığı açıklamada, "Herhangi bir ek tırmanış bölgesel gerginliği daha da kötüleştirebilir, Yemen'i ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek misilleme döngülerini körükleyebilir ve ülkedeki zaten kötü olan insani durum için ciddi riskler oluşturabilir" dedi.