BM, Gazze'de Yardımları Artırıyor - Son Dakika
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BM, Gazze'de Yardımları Artırıyor

BM, ateşkes sonrasında Gazze'deki yardımları artırarak 2 milyon kişiye yardım sağlıyor.

20.01.2025 21:46
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından insani yardımları artırdıklarını belirterek, 2 milyon olan Gazze nüfusunun tümünün temel ihtiyaçlar için yardımlara muhtaç olduğunu bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze nüfusunun yarısının çocuklardan oluştuğuna dikkati çeken Haq, çocukların çoğunun günde sadece 1 öğün yemek yiyebildiğini ifade etti.

Haq, ateşkes sağlanmasının ardından BM'nin Gazze'ye yönelik yardımlarını artırdığını belirterek, "Gazze nüfusunun tümü temel ihtiyaçlar için yardımlara muhtaç." dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün Gazze'de hastanelerdeki yatak sayısını artırmak için 60 günlük plan başlattığını aktaran Haq, Gazze'de 30 bin kişinin hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandığını ve özel tedaviye ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Haq, BM ve ortaklarının aynı zamanda erken inşa ve altyapıya yönelik yıkımı onarmaya da odaklanmaya başladığını ifade etti.

Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım sevkiyatı sırasında yağmalama ya da güvenlik sorunu oluşup oluşmadığına ilişkin soruya ise Haq, "Şimdilik haberler iyi. Şiddet ya da yağmalamayla karşılaşmadık." yanıtını verdi.

Haq, yardım dağıtımı sırasında toplumla iletişimde olduklarını, mümkün olduğu kadar çok yardım sevkiyatı yapmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

-? ? İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Gazze'de Yardımları Artırıyor - Son Dakika

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