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BM Genel Sekreteri'nden Yeni Girişim

Guterres, BM'nin likidite krizi için 'BM80 Girişimi' başlattıklarını açıkladı.

12.03.2025 19:16
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'ye ödenen aidatlarda son yıllarda ciddi azalma olması nedeniyle likidite kriziyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, kaynakları daha verimli kullanmak için "BM80 Girişimi" adlı bir girişim başlattıklarını duyurdu.

Guterres, New York'taki BM merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Dünyanın her cephede zorluklarla karşı karşıya olduğunu anlatan Guterres, "BM'ye hiç bu kadar ihtiyaç duyulmamıştı. Değerlerimiz hiç bu kadar ilgili ve ihtiyaçlar hiç bu kadar büyük olmamıştı." diye konuştu.

Guterres, BM'nin, barışı, sürdürülebilir kalkınmayı ve insan haklarını ilerletmek için benzersiz bir buluşma noktası olarak öne çıktığını vurgulayarak, "Ancak kaynaklar uzun zamandır genel olarak azalıyor. Örneğin, en azından son 7 yıldır BM'ye üye devletler tam ödeme yapmadığı ve birçoğu da zamanında ödemeleri gerçekleştirmediği için bir likidite kriziyle karşı karşıyayız." dedi.

Göreve geldiğinden beri BM'nin hedeflerini daha şeffaf, az maliyetli ve verimli şekilde yerine getirmek için çabaladıklarını ifade eden Guterres, BM'nin 80. yıl dönümünde bu çabaları genişletmek için "BM80 Girişimi" adını verdikleri yeni bir girişimi resmen başlattıklarını açıkladı.

Guterres, BM80 Girişimi için özel bir iç görev gücü atadığını belirterek, bu girişimle amacın, BM'nin çalışma şeklindeki verimlilikleri ve iyileştirmeleri hızla belirlemek, üye devletler tarafından verilen tüm yetkilerin uygulanmasını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmek ve BM sisteminde daha derin ve yapısal değişikliklerin yeniden düzenlemesinin stratejik incelemesini yapmak olduğunu söyledi.

BM bütçesinin sadece rakamlardan oluşmadığını, aynı zamanda dünya çapında milyonlarca insan için bir ölüm kalım meselesi olduğunu vurgulayan Guterres, "İhtiyaç büyük ve hedef açık: İnsanlar için hizmet sunan ve 21. yüzyıla uyum sağlayan daha güçlü ve daha etkili bir BM." dedi.

-"Bir ticaret savaşına girdiğimizde, herkesin kaybedeceğine inanıyorum"

Yeni girişimin ABD'nin Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) gibi mi olduğu, BM çalışanlarının sayısını azaltıp azaltmayacağı sorusuna Genel Sekreter, "Bununla hiçbir ilgisi yok. Tamamen farklı süreçlerden, metodolojilerden ve hedeflerden bahsediyoruz. Bu, her zaman yaptığımız işin bir devamı ve yoğunlaşmasıdır." diye cevap verdi.

Guterres, ABD dahil diğer ülkeler tarafından, insani yardım ve kalkınma işbirliğiyle ilgili olarak yapılan son kesintilerin, BM hizmetlerinde doğal olarak yeni bir uyarlama ve konsolideyi gerekli kıldığını bildirdi.

Bir soru üzerine Guterres, Ukrayna- Rusya arasındaki 30 günlük ateşkesi desteklediklerini dile getirdi.

ABD'nin gümrük vergilerini yükseltme tartışmalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Guterres, "Küresel bir ekonomide yaşadığımızı düşünüyorum. Her şey birbirine bağlı. ve açıkçası, serbest ticaret durumuna sahip olmanın en büyük avantajlarından biri, tüm ülkelerin faydalanabileceği koşulları yaratmaktır. Bir ticaret savaşına girdiğimizde, herkesin kaybedeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri'nden Yeni Girişim - Son Dakika

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