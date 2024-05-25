BM Genel Sekreteri Sözcüsü: Taiwan Çin'in bir eyaletidir

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, Taiwan'ın Çin'in eyaleti olduğunu söyledi.

Perşembe günü düzenlediği olağan basın toplantısında BM'nin 1971 tarihli Genel Kurul kararıyla hareket ettiğini belirten Dujarric, BM'nin Taiwan'ın Çin'in bir eyaleti olduğu şeklindeki pozisyonuna yönelik açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 1971'de, BM Genel Kurulu'nun 26. oturumunda Çin Halk Cumhuriyeti'nin tüm haklarını iade etme ve Çin hükümetinin temsilcilerini Çin'in tek meşru BM temsilcileri olarak tanımaya yönelik 2758 sayılı karar ezici bir çoğunlukla kabul edilmişti.