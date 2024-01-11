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BM Helikopteri Somali'de Alıkonuldu, Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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BM Helikopteri Somali'de Alıkonuldu, Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de acil iniş yapan ve terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulan BM helikopteriyle ilgili temel önceliklerinin helikopterdeki kişilerin güvenliği olduğunu belirterek, kurtarma çalışmaları yürütüldüğünü duyurdu.

BM Helikopteri Somali\'de Alıkonuldu, Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
11.01.2024 - 00:05,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de acil iniş yapan ve terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulan BM helikopteriyle ilgili temel önceliklerinin helikopterdeki kişilerin güvenliği olduğunu belirterek, kurtarma çalışmaları yürütüldüğünü duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM helikopterine ilişkin Somali'nin Galmudug eyaletinde bir olay gerçekleştiğini teyit edebileceğini söyleyen Dujarric, "Kurtarma çabaları üzerinde çalışıyoruz. Ancak helikopterdeki kişilerin güvenliği için bu konu hakkında daha fazla açıklama yapmayacağız." diye konuştu.

Dujarric temel önceliklerinin söz konusu kişilerin güvenliği olduğunu ifade etti.

Diğer taraftan BM Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Somali'de teknik sorun nedeniyle acil iniş yapan BM helikopterinin, terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
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