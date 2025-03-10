BM Heyeti Suriye'yi Ziyaret Ediyor

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler heyeti, Suriye'nin batısındaki Lazkiye ve Tartus kentlerini ziyaret ediyor. BM heyeti, Suriye'nin kıyı kentlerinde, Suriye'deki yeni yönetime bağı güvenlik güçleri ve Esad'ın destekçileri olduğu belirtilen gruplar arasında yaşanan geniş çaplı çatışmalar sonrasında meydana gelen olayları ve sivil kayıpları araştırmayı hedefliyor.

Suriye merkezli Al Watan gazetesine göre BM yetkilileri, Suriye'nin devrilen eski cumhurbaşkanı Beşar Esad destekçisi olduğu belirtilen silahlı gruplar ve yeni yönetime bağlı güçler arasındaki şiddetli çatışmaların ardından meydana gelen olayları araştırmak amacıyla Tartus ve Lazkiye'yi ziyaret etti.

BM heyeti şu an Lazkiye ve Tartus'taki yerleşim yerlerini ziyaret ediyor; Alevi azınlık nüfusunun yoğunlaştığu bu bölgelerde Suriye yönetimine bağlı güçler tarafından çok sayıda sivilin ödürüldüğü, sivillere ait evlere keyfi bir şekilde giriliği, bölge kaynakları tarafından kaydedilmişti. Bölgedeki gözlemci kuruluşların son verilerine göre öldürülen sivillerin sayısı 900'ü geçti. Yeni yönetime bağlı güçlerden 231 askerin, silahlı gruplardan ise 250 kişin hayatını kaybettiği kaydedildi.