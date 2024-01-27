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BM İnsan Hakları Konseyi, Çin'e yapılan tavsiyeleri onayladı - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Konseyi, Çin'e yapılan tavsiyeleri onayladı

BM İnsan Hakları Konseyi bünyesindeki Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Çalışma Grubu, Çin'e yapılan tavsiyeleri onayladı. Çin, EPİM'in 4. tur toplantılarına katıldı ve insan haklarını ileriye taşımak için küresel toplumla işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. EPİM, ülkeler arasında eşitlikçi ve samimi tartışmaları teşvik eden bir platform görevi görüyor.

BM İnsan Hakları Konseyi, Çin\'e yapılan tavsiyeleri onayladı
27.01.2024 - 13:42,
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CENEVRE, 27 Ocak (Xinhua) -- BM İnsan Hakları Konseyi bünyesindeki Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Çalışma Grubu, Cuma günü yapılan 45. oturumunda Çin'e yapılan tavsiyeleri onayladı.

Çin, EPİM'in bu hafta gerçekleştirilen 4. tur toplantılarına katıldı.

Çin'in Cenevre'deki BM ofisi ve İsviçre'deki diğer uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Chen Xu, kararın ardından yaptığı açıklamada, Çin'in insan haklarını kararlı şekilde ileriye taşımak ve korumak üzere küresel toplumla işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Chen ayrıca, Çin'in küresel insan hakları yönetişiminde aktif rol oynayacağını, ortak insani değerleri savunacağını, ortak geleceğe sahip küresel bir topluluğun kurulmasını destekleyeceğini ve daha gelişmiş bir dünya yaratmak için işbirliği yapacağını belirtti.

2024 yılının Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Chen, Çin'in modernleşme sürecinin getirdiği faydalardan halkın adil şekilde yararlanmasını sağlamayı, insan haklarının korunmasına yönelik çabaları artırmayı ve bireylerin özgür ve kapsamlı gelişimini desteklemeyi amaçladığını vurguladı.

EPİM, ülkelerin BM çerçevesinde yapıcı diyalog ve işbirliğini teşvik ederek insan hakları konularında eşitlikçi ve samimi tartışmalara girmeleri için çok önemli bir platform görevi görüyor. Çin bundan önce 2009, 2013 ve 2018 yılları olmak üzere üç kez daha gözden geçirme toplantısına katıldı.

Kaynak: Xinhua
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