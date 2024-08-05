BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Orta Doğu'daki Çatışma Riskine Dikkat Çekti - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Orta Doğu'daki Çatışma Riskine Dikkat Çekti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma riskinin artmasından derin endişe duyduğunu ve taraflara tehlikeli bir hal alan bu durumu yatıştırmak için 'acilen harekete geçme' çağrısında bulundu.

05.08.2024 15:10
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma riskinin artmasından derin endişe duyduğunu ve taraflara tehlikeli bir hal alan bu durumu yatıştırmak için "acilen harekete geçme" çağrısında bulundu.

Türk, Orta Doğu'da tırmanan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma riskinin artması konusunda derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullanan Türk, nüfuz sahibi ülkeler ile tüm tarafları, çok tehlikeli bir hal alan bu durumu yatıştırmak için acil olarak adım atmaya çağırdı.

Türk, insan hakları ve sivillerin korunmasının en önemli öncelik olması gerektiğini bildirdi.

Bölgede son 10 ayda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere sivillerin bombalı ve silahlı saldırılar sonucu dayanılmaz acı ve eziyet çektiğini vurgulayan Türk, "Bu durumun daha da kötüye gitmesi ve siviller için daha korkunç sonuçlar doğurmasını önlemek için her şey ama her şey yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Orta Doğu'daki Çatışma Riskine Dikkat Çekti - Son Dakika

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