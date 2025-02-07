BM KDC'deki İhlalleri Soruşturacak

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) son dönemde güvenlik kuvvetleri ile isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasında yaşanan çatışmaların ardından, ülkenin doğusunda yaşanan ihlalleri soruşturmak için araştırma komisyonu oluşturma kararı aldı.

BM İnsan Hakları Konseyi, KDC'deki insan hakları durumuyla ilgili özel oturum düzenledi.

Konseyde, KDC'nin doğusundaki Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu eyaletlerinde işlenen ciddi insan hakları ihlalleri, suistimalleri ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerini soruşturmak için araştırma misyonu kurulması kararı kabul edildi.

Araştırma misyonunun yürüttüğü çalışmaları sürdürmek için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurma kararı da alındı.

Konsey, M23'ün saldırlarını derhal durdurması ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesi çağrısında bulunurken Ruanda ordusundan ise M23'e verdiği desteği durdurmasını talep etti.

BM İnsan Hakları Konseyinin 58. Oturumu, 24 Şubat-4 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrolüne alan M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

M23'ün ateşkes ilan etmesi üzerine KDC hükümeti, "isyancıların tek taraflı ateşkes ilanının yanıltıcı propaganda" olduğunu savunarak çatışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.