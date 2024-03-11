BM, Mescid-i Aksa'da provokasyonlardan endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM), ramazan nedeniyle Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da yaşanabilecek herhangi bir provokasyondan her zaman endişe duyduğunu açıkladı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Dujarric, ramazanda Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın yapmalarıyla ilgili bir soruya, "Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik herhangi bir provokasyondan her zaman büyük endişe duyarız." diye cevap verdi.
Söz konusu kutsal mekanların belli bir mevcut durumu olduğuna dikkati çeken Dujarric, bunun gözetilmesi ve saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
İsrail polisi, ramazanın ilk teravih namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen yüzlerce Filistinlinin girişini engellemiş ve çoğunu darbetmişti.
İsrail devlet televizyonu KAN da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ramazan boyunca fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme kararı sorumluluğunu kendi üzerine aldığı belirtilmişti.
Filistinliler, Doğu Kudüs'ün bağımsız Filistin devletinin başkenti olduğunu ve İsrail'in Mescid-i Aksa da dahil Doğu Kudüs'ü Yahudileştirerek kimliğini değiştirmeye çalıştığını vurguluyor.
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