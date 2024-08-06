BM Mülteciler Yüksek Komiseri İngiltere'deki Şiddet Olaylarını Şok Edici Buldu - Son Dakika
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BM Mülteciler Yüksek Komiseri İngiltere'deki Şiddet Olaylarını Şok Edici Buldu

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İngiltere'de son günlerde görülen şiddet olaylarının şok edici olduğunu belirtti. Grandi, aşırı sağcıların sosyal medyada yaydığı spekülatif haberlerin İslam karşıtı ve ırkçı şiddet olaylarının yayılmasına neden olduğunu ifade etti.

06.08.2024 14:40
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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İngiltere'de son günlerde görülen şiddet olaylarının "şok edici" olduğunu belirtti.

Grandi, İngiltere'de aşırı sağcıların geçen haftadan bu yana sosyal medyada yaptığı spekülatif haberler üzerine başlayan İslam karşıtı ve ırkçı şiddet olaylarının ülkenin birçok bölgesine yayılmasına dair X platformundan paylaşımda bulundu.

"Son birkaç günde İngiltere'de görülen şiddet, sığınmacılara yönelik olanlar da dahil şok edicidir. Bu şiddeti körükleyen sahte haberler de öyle." ifadelerini kullanan Grandi, ayrım gözetmeksizin herkesin kendini toplumda güvende hissetme ve nefret, korku ile hoşgörüsüzlükten uzak yaşama hakkı olduğuna vurgu yaptı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin İngiltere temsilciliğine ait X platformundan yapılan paylaşımda ise "Son birkaç gündür İngiltere'de tanık olduğumuz, sığınmacılara yönelik hedefli saldırılar dahil şiddet olayları bizi şok ediyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, nefret ve ön yargıyla körüklenen yanlış bilgi ve bilgilendirmenin yayılmasının gerçek hayatta sonuçlar doğurduğunun ve bu nedenle bu meselenin ele alınması gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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