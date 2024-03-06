BM Raportörü: İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı muamelesi sona ermeli

Birleşmiş Milletlerin (BM) ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin insan haklarıyla ilgili çalışmalar yürüten özel raportörü Paula Gaviria Betancur, İsrail'in, Gazze'de yerinden edilmiş kişilere yönelik insanlık dışı muamelesinin sona ermesi gerektiğini bildirdi.
Betancur, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in "tahliye emirlerinin" Gazze halkını daha güvenli hale getirmediğini vurgulayarak, bunun sivil nüfusu zorla yerinden etmek ve yaşanmaz koşullarda hapsetmek için kullanıldığını belirtti.
"İsrail'in bu tahliye emirleri Gazze'nin hayatta kalan nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i için tek sığınak noktası olan Refah kentine kadar genişletme niyetinde olduğunu duyduğumda dehşete kapıldım." ifadesini kullanan Betancur, İsrail'in periyodik saldırılarına maruz kalan Refah'a yönelik geniş çaplı kara saldırısının "hayal dahi edilemeyecek" acılara yol açacağının altını çizdi.
Betancur, Gazze'nin geri kalanının İsrail'in saldırıları karşısında harabeye döndüğünü vurgularken, mevcut koşullarda Refah'takilere yönelik verilecek herhangi bir tahliye emrinin, uluslararası insani hukuku ve insan hakları hukukunu açıkça ihlal edeceğine dikkati çekti.
Tarihte çok az ülkede yerinden edilmiş kişilerin haklarının, Gazze'dekiler kadar göz ardı edildiğini belirten Betancur, "İsrail'in, Gazze'de yerinden edilmiş kişilere yönelik insanlık dışı muamelesi sona ermeli. Filistinlilerin hayatları sadece istatistiklerden ibaret değil." değerlendirmesinde bulundu.
Betancur, İsrail'in yardım konvoylarına ve sağlık tesislerine saldırmaya devam ettiğini, insani yardım aktörlerine keyfi kısıtlamalar getirildiğini kaydetti.
BM özel raportörleri
BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları olarak tanınan sürecin bir parçası olarak biliniyor.
BM İnsan Hakları sistemindeki "bağımsız" özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.
Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.
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